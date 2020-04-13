«Готовимся к празднику»: Навка поведала, как отметит день рождения

Фигуристка посетовала, что ни в детстве, ни в юности у нее не было полноценного торжества.

Татьяна Навка рассказала, как отметит день рождения. 13 апреля олимпийская чемпионка по парным танцам на льду отмечает 45-летие. Журналистам именинница рассказала, что изначально планировала собрать на торжество большое количество народа, однако коронавирус внес свои коррективы, в связи с чем праздник будет максимально домашним.

«Самое главное — будут присутствовать мои самые-самые родные и близкие люди. Надеюсь, что к нам смогут приехать наши старшие дети, моя сестра. Мама, к счастью, живет с нами. Так что рядом муж, рядом дети, и праздник все равно будет — мы к нему готовимся», — отметила она в интервью ТАСС.

Из-за того, что крупная вечеринка не состоится, Навка не расстроилась. Спортсменка припомнила, что ни в детстве, ни в юности у нее не было большого праздника из-за нескончаемых тренировок. Чаще всего очередную дату Татьяна встречала либо в раздевалке, либо прямо на льду. Только после тридцати спортсменка смогла устроить настоящее торжество, поэтому о вечеринке в текущем году она совсем не жалеет.

Свои поздравления Татьяне уже успели передать многие звезды шоу-бизнеса. Самым первым пожелал добра бывший муж Навки Александр Жулин. К его теплым словам присоединились Семенович, Жасмин, Смехова и Юдашкин.