«У Нади график, как у президента»: отмечающая 45-летие Навка воспитывает в пятилетней дочери характер

Пятилетняя наследница фигуристки и пресс-секретаря Дмитрия Пескова хочет быть такой же успешной, как и ее родители.

Отмечающая 45-летие Татьяна Навка считает семью главным достижением в своей жизни. Фигуристка, несмотря на высокую занятость, старается выделять время для семьи и уверена: какие бы вершины ты в своей жизни ни взял, самое важное, что может быть у человека — дом и любимые люди. Татьяна подметила: работа определенно делает ее счастливой, но она не представляет себя без заботы о детях, любимом супруге и родителях.

Особняком в жизни Татьяны всегда стоит ее пятилетняя дочь Надежда. Как и мама, Надя занимается фигурным катанием и мечтает быть такой же успешной, как олимпийская чемпионка. Именинница отмечает: график у ее дочери сопоставим с президентским, но иногда Надя успевает и просто поиграть. Для Татьяны очень важно, чтобы ее дочь находилась в постоянном развитии, но при этом не забывала, что она еще ребенок.

«У моей младшей дочери Нади есть время на игры, но каждый день очень насыщенный и занятой. Как говорит муж, ее график сравним с распорядком дня президента. С утра и до вечера у Нади постоянно проходят какие-то занятия: английский, французский, китайский, балет. Также она катается на коньках — у нее две тренировки в день», — рассказала она ТАСС.

В наследнице Навка старается воспитать чемпионский характер. Татьяна уверена: именно внутренний стержень должен стать рецептом для будущих побед.

«Я вижу, что у дочери чемпионский характер, она лидер. И ее задевает, если кто-то делает что-то лучше нее. Меня это радует. А что будет дальше, я не знаю», — призналась она.