«Пускай все складывается»: бывший муж первым поздравил Навку с днем рождения

Бывший супруг Татьяны Навки Александр Жулин первым поздравил фигуристку с днем рождения. 13 апреля олимпийская чемпионка в танцах на льду отмечает 45-летие. Накануне праздника Татьяна анонсировала новый танцевальный спектакль со своим участием. Жулин, с которым Навка развелась еще 10 лет назад, решил помочь Татьяне по старой дружбе и прорекламировал «Лебединое озеро», а заодно и передал экс-жене слова поздравления.

В stories тренер разместил фото Татьяны, облаченной в синий бархатный пиджак на голое тело и сдержанно подписал его.

«С днем рождения! Пускай все складывается так, как ты задумала», — высказался он.

Напомним, брак между Навкой и Жулиным просуществовал 14 лет. У супругов родилась дочь Саша. Сейчас девушка постигает гранит науки в МГИМО: она учит языки и в будущем планирует стать лингвистом. В течение нескольких лет после расставания Жулин неоднократно вспоминал о Навке, в интервью он рассказывал, что расставание с Татьяной было для него очень болезненным. Сама фигуристка предпочитала отмалчиваться, выстраивая свои отношения с Маратом Башаровым. Позже некогда родным людям удалось наладить контакт: недавно Навка поздравляла своего супруга с рождением третьей дочери.