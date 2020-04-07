«Говорю ему, что хочу»: Казанова рассказала, как уговаривает мужа-итальянца на дорогие покупки

Певица Сати Казанова рассказала, как уговаривает мужа-итальянца на дорогие покупки. Артистка отметила, что отец с детства воспитывал ее баловнем: даже когда у главы семейства не было денег, он умудрялся тратить последние средства и в целом жил на широкую ногу. Когда же супруга задавала мужчине вопрос, что они теперь будут делать, отец Казановой отмахивался — завтра будет новый день, он им денег и пошлет.

Сати выросла, но привычка удовлетворять свои желания покупкой дорогих вещей не исчезла. Сейчас Казанова замужем за итальянцем — фотографом Стефано Тиоццо. Певица признается: ее возлюбленный — человек максимально прагматичный, поэтому разбазаривание средств для него сродни чему-то ужасному. Нередко Сати приходится уговаривать Стефано приобрести что-то новое. Влюбленный Тиоццо соглашается почти всегда, ведь любовь к Сати для него — выше всего остального.

«Муж говорит: «Зачем ты сейчас берешь машину в кредит, у тебя же старая еще вполне ничего?» Логика европейцев железобетонная. Но я говорю ему: «Я хочу». И моему «хочу» он уже не может противостоять, ибо оно вне логики», — передает ее слова Grazia.

Сати отметила: отец всегда был для нее тем прототипом идеального мужчины, к которому она внутренне тянулась. Папа всегда был щедр, великодушен и романтичен. Сейчас артистка старается искать с мужем-итальянцем компромиссы. Она считает: договориться можно всегда, достаточно лишь грамотно и корректно донести свою позицию.