«Серьезный энергетический потенциал»: Сати Казанова заявила о желании сменить фамилию

Певица Сати Казанова заявила о желании сменить фамилию. Вот уже два года артистка счастливо живет с фотографом из Италии. Сати признается – из-за разного гражданства она может долгое время не видеть Стефано. Коронавирус и вовсе перевернул семейную жизнь исполнительницы с ног на голову – находящийся в Милане Тиоццо не может прилететь в Россию, а у Сати нет возможности навестить возлюбленного. Из-за происходящей неразберихи супруги не встречались уже целый месяц – это время артистка называет самым трудным для себя.

В интервью для Grazia Сати призналась – в ближайшее время она хочет сменить свою фамилию на фамилию супруга. Казанова уверена – женщина, которая связала себя узами брака с мужчиной, обязана забыть о старых инициалах, в ином случае семью ждет грустное будущее.

«Я это хочу сделать, потому что знаю, что в этом заложен довольно серьезный энергетический потенциал. Когда женщина идет замуж за мужчину — это серьезно, она должна взять его фамилию», — растолковала она.

Казанова пообещала – ее сценическое имя останется прежним, из поля зрения поклонников она не пропадет. Сейчас Сати ждет, когда ажиотаж вокруг коронавируса спадет, чтобы снова обнять свою вторую половинку.