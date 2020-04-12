«Что он делает со мной, мама?»: дочь Самойловой удивилась умным глазам братика

Оксана Самойлова призналась, что после развода с Джиганом не испытывает депрессии, напротив, она проживает интересный период своей жизни – познает себя. Раньше, по словам девушки, она прекрасно себя чувствовала в роли мамы и жены, но сейчас привыкает к новой роли свободной женщины.

Тем не менее, модель по-прежнему львиную долю своего личного времени уделяет именно детям. Впрочем, при наличии четырех отпрысков, иное фактически невозможно.

В личном блоге Оксана показала, как ее дочь Лея заботится о младшем братике. Взяв мальчика на руки, она покачала его и спросила маму, зачем он берет пальчики в ротик. «Он сосет их?» — удивилась она. Малыш, услышав голос сестры, стал внимательно изучать ее, чем еще больше поразил девочку, которая никак не ожидала такого внимательного и осознанного взгляда.

«Что он делает со мной, мама?» — спросила она. «Он тебя изучает!» — рассмеялась Самойлова.

Ранее мы писали о любимом занятии малыша. Оказывается, Давид больше всего на свете обожает купаться в специальном надувном круге вокруг головки.