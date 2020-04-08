«Какой красивый!»: Самойлова показала любимое занятие маленького Давида

Оксана Самойлова, несмотря на разлад с мужем, рэпером Джиганом, держится рядом со своими четырьмя детьми великолепно, находя в их обществе успокоение и радость. А нас своего единственного сына Давида просто надышаться не может, выкладывая в личный блог малейшие изменения в его внешности.

Модель уже показала своим поклонникам, какие у него выросли красивые ресницы и брови, какая у него стала прическа и какого цвета у него глаза.

Теперь блогер заметила, что лицо мальчика меняется, если сделать ему другую укладку.

«Вообще другой человек, новый человек. Какой милый мальчик сразу, не хулиган». Оксана Самойлова

Также девушка рассказала, что сейчас у малыша любимое занятие — это купание. И показала, как они принимают водные процедуры при помощи специального надувного круга вокруг головки. В таком виде малыш очень похож на солнышко.

«Ну почему новорожденные такие милые и так вкусно пахнут», — умилилась Самойлова.

В этом ее поддержали многочисленные подписчики. «Какая сладость, какая радость», «Холосый какой», «Кукленыш какой красивый!», «Потрясающий. Копия тебя, Оксана», «Нереально красивый мальчик, тьфу-тьфу, мне аж самой захотелось родить», — восторгаются малышом фолловеры.