«Какой красивый!»: Самойлова показала любимое занятие маленького Давида

Оксана Самойлова, несмотря на разлад с мужем, рэпером Джиганом, держится рядом со своими четырьмя детьми великолепно, находя в их обществе успокоение и радость. А нас своего единственного сына Давида просто надышаться не может, выкладывая в личный блог малейшие изменения в его внешности.
Модель уже показала своим поклонникам, какие у него выросли красивые ресницы и брови, какая у него стала прическа и какого цвета у него глаза.
Теперь блогер заметила, что лицо мальчика меняется, если сделать ему другую укладку.
«Вообще другой человек, новый человек. Какой милый мальчик сразу, не хулиган».
Также девушка рассказала, что сейчас у малыша любимое занятие — это купание. И показала, как они принимают водные процедуры при помощи специального надувного круга вокруг головки. В таком виде малыш очень похож на солнышко.
«Ну почему новорожденные такие милые и так вкусно пахнут», — умилилась Самойлова.
В этом ее поддержали многочисленные подписчики. «Какая сладость, какая радость», «Холосый какой», «Кукленыш какой красивый!», «Потрясающий. Копия тебя, Оксана», «Нереально красивый мальчик, тьфу-тьфу, мне аж самой захотелось родить», — восторгаются малышом фолловеры.