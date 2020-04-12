«Я не в депрессии и не в запое»: Самойлова призналась, что жила не своей жизнью

Оксана Самойлова рассказала в личном блоге, какие эмоции испытывает после расставания с Джиганом. По словам блогера, сейчас она переживает удивительный период своей жизни – впервые девушка стала прислушиваться к своим чувствам. Она уже знает, какая она мать, сестра, начальница и жена. А вот кто она сама для себя — загадка.

Самойлова заверила, что прежняя жизнь ей была все-таки по душе, она получала удовольствие от того, что делала. Однако всегда прислушивалась, прежде всего, к мнению и чувствам своего супруга. Она заверила, что с ней все в порядке и повода для беспокойства окружающих нет.

«Я не в депрессии и не в запое. Конечно, мне не по себе… Но я как будто заново вхожу в этот мир. Мир где я взрослая, самодостаточная и свободная», — заявила Оксана.

Напомним, недавно Самойлова объявила о разводе с Джиганом. Девушка назвала две причины для этого: измены мужа и его неадекватное поведение, из-за которого начали страдать дети. Модель стала бояться за здоровье и психику детей, поэтому прекратила терпеть выходки мужа, хотя ранее заявляла, что будет его поддерживать до конца. У пары четверо детей – три девочки и один мальчик.