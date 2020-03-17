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Роковая красотка: похудевшая дочь Зарубиной и Малинина кардинально сменила имидж

Кира появилась на ТВ в женственном наряде и с новой прической.

Роковая красотка: похудевшая дочь Зарубиной и Малинина кардинально сменила имидж
Ольга Зарубина. фото: globallookpress.com/

Новый выпуск передачи «На самом деле» был посвящен разборкам в семье Ольги Зарубиной. 61-летняя актриса влюбилась в танцора Николая, который моложе нее почти на 30 лет. Однако попыталась отбить жениха у артистки собственная дочь Кира, которую она в итоге выставила из дома. Но проверка на полиграфе помогла внести ясность в происходящее. Избранник звезды оказался мошенником, который решил нажиться за счет знаменитости. А наследница Зарубиной извинилась перед мамой за неправильный поступок.

Однако гостей в студии и ведущего Тимура Еремеева поразило то, как сильно изменилась Кира. Девушка только недавно приехала из США, чтобы увидеть родительницу и подать иск в суд на своего отца Александра Малинина. Если раньше она отличалась полной фигурой, а ее волосы были то черными, то ярко-розовыми, то теперь 34-летняя девушка сразила всех своей элегантностью. Дочь Зарубиной облачилась в белую атласную блузку и длинную юбку с принтом. Наряд дополнила шляпа.

фото: кадр из передачи «На самом деле»

Девушка также стала платиновой блондинкой. Но не исключено, что она примерила парик или нарастила локоны. Как оказалось, после съемок Кира не стала покидать Россию. Она проводит время с мамой. Зарубина похвалилась, что ее наследница прошла процедуру beauty-преображения. Актриса отправила дочь к стилистам, чтобы те подобрали ей новый образ. На новом фото Кира предстала с короткой прической и каштановыми волосами. Она позировала в алом глянцевом плаще. Поклонники едва узнали дочь Малинина.

Ольга также пошопилась с наследницей в магазинах одежды.  Она не пожалела полумиллиона рублей на обновки для дочери, сообщает «Собеседник».

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