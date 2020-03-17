Роковая красотка: похудевшая дочь Зарубиной и Малинина кардинально сменила имидж

Новый выпуск передачи «На самом деле» был посвящен разборкам в семье Ольги Зарубиной. 61-летняя актриса влюбилась в танцора Николая, который моложе нее почти на 30 лет. Однако попыталась отбить жениха у артистки собственная дочь Кира, которую она в итоге выставила из дома. Но проверка на полиграфе помогла внести ясность в происходящее. Избранник звезды оказался мошенником, который решил нажиться за счет знаменитости. А наследница Зарубиной извинилась перед мамой за неправильный поступок.

Однако гостей в студии и ведущего Тимура Еремеева поразило то, как сильно изменилась Кира. Девушка только недавно приехала из США, чтобы увидеть родительницу и подать иск в суд на своего отца Александра Малинина. Если раньше она отличалась полной фигурой, а ее волосы были то черными, то ярко-розовыми, то теперь 34-летняя девушка сразила всех своей элегантностью. Дочь Зарубиной облачилась в белую атласную блузку и длинную юбку с принтом. Наряд дополнила шляпа.

Девушка также стала платиновой блондинкой. Но не исключено, что она примерила парик или нарастила локоны. Как оказалось, после съемок Кира не стала покидать Россию. Она проводит время с мамой. Зарубина похвалилась, что ее наследница прошла процедуру beauty-преображения. Актриса отправила дочь к стилистам, чтобы те подобрали ей новый образ. На новом фото Кира предстала с короткой прической и каштановыми волосами. Она позировала в алом глянцевом плаще. Поклонники едва узнали дочь Малинина.

Ольга также пошопилась с наследницей в магазинах одежды. Она не пожалела полумиллиона рублей на обновки для дочери, сообщает «Собеседник».