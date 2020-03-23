«Стало мало»: «американская дочь» Малинина утроила сумму иска к отцу

«Американская дочь» певца Александра Малинина утроила сумму исковых претензий к отцу. Сей факт сама Кира и ее мать подтвердили в эфире передачи «Пусть говорят». Ольга Зарубина рассказала, что сразу после выхода ряда передач с ее участием и с участием наследницы ей стали писать люди. Они намекали, что те 3 миллиона рублей, которые девушка и ее представитель требуют с Малинина, это мало. Женщины посовещались и приняли решение «поднять ставку».

«Он на меня, на человека, который родил ему ребенка, подавал на меня иск на миллион рублей. За что? При этом позиционируя себя обеспеченным человеком. Мне люди стали писать и говорить, что три миллиона – это маловато. Наверное, надо побольше. Миллионов пять – это минимум. Мужчина должен отвечать за ребенка, появившегося на свет. Нам стало мало, да», — высказалась Зарубина.

больше по теме Роковая красотка: похудевшая дочь Зарубиной и Малинина кардинально сменила имидж Кира появилась на ТВ в женственном наряде и с новой прической.

Сама Кира рассказала, что однажды Малинин якобы привез ее в свою резиденцию, чтобы показать ей богатство дома. Тогда он сказал девушке, что все имущество может быть ее, но для этого нужно, чтобы девушка отреклась от матери.