Последствия коронавируса: Валентина Рубцова стянула с себя штаны ради челенджа

Неожиданный трюк провернула актриса Валентина Рубцова прямо в своем официальном аккаунте в Instagram.

Звезда сериала «Универ» смогла продемонстрировать свою выносливость и физическую подготовку, когда сначала сделала стойку на руках у стены, а затем смогла стянуть с себя штаны без помощи рук. Грандиозное достижение, хотя довольно бесполезное, но все же не каждый сможет его повторить, вот вы сможете?

Разумеется, все это последствия долгой самоизоляции для защиты от коронавируса, звезды шоу-бизнеса все чаще придумывают новые челенджи и стараются их выполнить. По большей части все испытания связаны с выносливостью, ведь пока тренажерные залы закрыты становится сложно мотивировать себя на занятия спортом, а подобные испытания помогают оставаться в тонусе.