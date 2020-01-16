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«В жизни отдыхаю от Тани»: Валентина Рубцова поделилась принципом, помогающим ей продуктивно работать

На ТНТ стартовали съемки 6 сезона сериала «САШАТАНЯ».

«В жизни отдыхаю от Тани»: Валентина Рубцова поделилась принципом, помогающим ей продуктивно работать
Валентина Рубцова/Фото: https://www.instagram.com/p/B5-FZG5oUpo/

Актриса Валентина Рубцова поделилась секретом, позволяющим ей не уставать от собственной работы. Недавно на ТНТ стартовали съемки очередного, шестого по счету сезона полюбившегося российскому зрителю сериала «САШАТАНЯ». В нем Рубцова исполняет роль главной героини и матери семейства Татьяны Сергеевой. В разговоре с Teleprogramma.pro Рубцова призналась – ей, как актрисе, очень важно сохранить собственную идентичность. Поэтому мысль о том, что в героя нужно вкладывать что-то свое, ей чужда.

«Себя нельзя вносить, потому что себя тогда не останется. А себя надо сохранить. Так что у моей героини из моего – только внешность. В жизни я отдыхаю от Тани», — пояснила она.

Рубцова также призналась, что очень любит свою работу и с радостью отдается процессу съемок, однако бывают моменты, которые ее, как и любого артиста, очень раздражают. Так, Валентина не жалует невежливых поклонников: иной раз знаменитости приходится появляться на людях в привычной для простых смертных одежде, а фанаты часто просят сфотографироваться. Актриса признается – часто приходится отказывать, потому что личная жизнь – это святое. К тому же, она не хотела бы засветиться в соцсетях в неприглядном свете, а затем читать нелицеприятные комментарии о себе.

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"САШАТАНЯ"Андрей ГайдулянВалентина РубцоваНовости кино
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«В жизни отдыхаю от Тани»: Валентина Рубцова поделилась принципом, помогающим ей продуктивно работать
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