«В жизни отдыхаю от Тани»: Валентина Рубцова поделилась принципом, помогающим ей продуктивно работать

Актриса Валентина Рубцова поделилась секретом, позволяющим ей не уставать от собственной работы. Недавно на ТНТ стартовали съемки очередного, шестого по счету сезона полюбившегося российскому зрителю сериала «САШАТАНЯ». В нем Рубцова исполняет роль главной героини и матери семейства Татьяны Сергеевой. В разговоре с Teleprogramma.pro Рубцова призналась – ей, как актрисе, очень важно сохранить собственную идентичность. Поэтому мысль о том, что в героя нужно вкладывать что-то свое, ей чужда.

«Себя нельзя вносить, потому что себя тогда не останется. А себя надо сохранить. Так что у моей героини из моего – только внешность. В жизни я отдыхаю от Тани», — пояснила она.

Рубцова также призналась, что очень любит свою работу и с радостью отдается процессу съемок, однако бывают моменты, которые ее, как и любого артиста, очень раздражают. Так, Валентина не жалует невежливых поклонников: иной раз знаменитости приходится появляться на людях в привычной для простых смертных одежде, а фанаты часто просят сфотографироваться. Актриса признается – часто приходится отказывать, потому что личная жизнь – это святое. К тому же, она не хотела бы засветиться в соцсетях в неприглядном свете, а затем читать нелицеприятные комментарии о себе.