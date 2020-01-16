Звезда шоу «САШАТАНЯ» Валентина Рубцова о новом сезоне: «В день снимаем по 15 сцен из разных серий»

На вопрос – когда зрители смогут увидеть новые серии? – Валентина не смогла ответить, пояснив, что об этом лучше спросить руководство канала ТНТ. Зато обо всем остальном актриса охотно согласилась побеседовать.

«Я счастлива, что играю в лучшем ситкоме страны»

— Не устали ли вы от своей героини, в образе которой находитесь вот уже много лет?

— Нет, почему… У нас же есть и перерывы… Да и потом, Таня мне нравится. Я ей многим обязана. Так что я счастлива, что у меня есть такая работа, что я играю в одном из лучших ситкомов страны. Я горжусь этим, от такого устать невозможно.

— В чем секрет успеха «САШИТАНИ»?

— Во-первых, это удачный сценарий. А во-вторых, мы понятны и близки зрителям. Мы снимаем о том, что нам близко и людям близко, затрагиваем житейские темы, показываем понятные ситуации.

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«Себя нужно сохранить»

— Вы работаете четко по сценарию или допустимо отступление от него? Вносите ли в свою героиню частичку себя, своего характера?

— Себя нельзя вносить, потому что себя тогда не останется. А себя надо сохранить. Так что у моей героини из моего – только внешность. Да и то – она трансформируется, потому что в жизни я выгляжу иначе, чем моя героиня. Так что в жизни я отдыхаю от Тани.

— Как организован рабочий процесс на съемочной площадке, сколько времени приходится работать, успеваете ли отдохнуть?

— Смена длится 12 часов, с 8 утра до 8 вечера. С часовым перерывом. Мы с Андреем Гайдуляном постоянно в кадре, так что даже минутки нет свободной, чтобы позвонить, например, или отвлечься.

После каждой сцены – переодевание, потому что обычно снимаем 15 сцен из разных серий в один день.

Есть специальный человек, который нам помогает, напоминает, о чем вообще говорится в очередной серии, потому что все удержать в голове невозможно.

Вообще у нас очень крутая команда, которую продюсеры сохраняют уже третий или четвертый сезон. Мы все уже как одна семья, знаем друг друга, понимаем с полуслова. Это, между прочим, редкость, особенно для таких длительных проектов, как наш.

О поклонниках воспитанных и невоспитанных

— Узнают ли вас на улицах, подходят сфотографироваться?

— Да, узнают, подходят… Но, знаете, есть люди воспитанные, а есть невоспитанные. Некоторые обращаются ко мне «Таня», то есть даже не дают себе труда прочитать титры, чтобы узнать, как зовут актрису.

А потом, всему есть свое время и место. Иду я, допустим, в магазин, с пакетом, вышла за хлебом. В куртке и кроссовках. А я очень ревностно оберегаю свое личное пространство, потому что оно для меня очень важно. И бывает, что подходят не вполне тактичные люди и просят с ними сфотографироваться.

Приходится объяснять – я не в гриме, я сейчас не Таня, это все не вовремя… Ведь потом этот человек выложит мое фото в соцсеть, пользователи начнут писать всякие гадости про меня и мою внешность… И уж совершенно точно отказываюсь от фото, если иду с ребенком. Обижаются. Вне работы я полностью принадлежу семье, и для меня не существует ничего важнее.

«Оскар» стал политизированным»

— Следите ли вы за номинациями на «Оскар», смотрите ли церемонию, вам это интересно?

— Да, слежу, и за номинациями на «Золотой Глобус» тоже. В последние годы, на мой взгляд, премия «Оскар» несколько обесценилась. Стала чересчур политизированной… И потом, я, конечно, понимаю про толерантность, но здесь уже перебор, по-моему. Теряется то, для чего эта премия создавалась, — искусство».

— Есть ли у вас фавориты в этом году?

— Рене Зеллевегер с ее потрясающей ролью в фильме «Джуди», за которую она получила «Золотой Глобус». И Брэд Питт, и Хоакин Феникс, и Леонардо Ди Каприо. По-моему, все достойны премии, я бы и Дженнифер Энистон ее дала, и Эмме Томсон… В общем, там вполне достойные кандидаты.

Но побеждают чаще почему-то фильмы, которые я лично не могу назвать вершиной киноискусства. Побеждают по каким-то странным соображениям – потому что «так сейчас надо». Это нехорошо, это сильно огорчает.

Я считаю, премии Каннского кинофестиваля, «Золотой Глобус», — они сегодня более честные и не политизированные, их дают действительно за искусство».

Мы поздравляем Валентину Рубцову и всех создателей любимого сериала с началом 6-го сезона! С нетерпением будем ждать новых серий «СашиТани»!