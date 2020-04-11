Две недели самоизоляции: Анастасия Решетова сняла себя со сросшимися бровями

Возлюбленная Тимати не скрывает, что ей не просто приходится без походов в салон красоты.

Анастасия Решетова уже пять лет счастлива в отношениях с Тимати. В конце прошлого года она подарила своему избранника сына Ратмира. Модель быстро пришла в форму после родов. Ко всему прочему, она стала совмещать материнство и бизнес. Как известно, девушка владеет салоном красоты в Москве. Чтобы выглядеть привлекательно, она регулярно ухаживает за собой. Но, как и все россияне, она находится в самоизоляции уже вторую неделю, поэтому вынуждена лишь своими силами ухаживать за кожей и волосами.

Пока сын спал, Решетова пообщалась с подписчиками. Она также опубликовала снимок, на котором запечатлена в домашней обстановке без макияжа и со сросшимися бровями. «Девочки, а как там ваши бровки, кстати?» — поинтересовалась модель.

Девушка с иронией намекнула на то, как в ближайшем будущем будут выглядеть женщины. Поклонники удивились такому резкому преображению Анастасии, но, конечно, догадались, что она использовала фоторедактор, так как не позволяет своим бровям так сильно зарастать.

В самоизоляции скучать модели не дает подрастающий сын. У мальчика режутся зубы, поэтому недавно девушка жаловалась на недосып. А теперь она призналась, что пятимесячный малыш храпит. По словам Решетовой, у него нет никаких проблем с носом. Просто он уже растет мужичком, заверила она. Отметим, что возлюбленная Тимати с раннего возраста стала приучать наследника плавать. Пока бассейны закрыты, она занимается с ним прямо в ванне. По всей видимости, это и самой модели помогает оставаться в форме.