«Время сейчас такое»: Решетова оправдалась за дорогой антисептик в своем салоне

Модель заявила, что и сама покупала средство за достаточно большие деньги.

24-летняя модель Анастасия Решетова оправдалась за завышенную цену на антисептик в ее именном салоне. Из-за объявленной ранее ВОЗ пандемии коронавируса во многих торговых точках исчезли необходимые средства защиты — маски и санитайзеры.

О том, что некоторые вещи еще можно приобрести у нее, Решетова публично рассказала на личной странице в Instagram. Позже выяснилось, что одна бутылочка средства стоит около 500 рублей, что значительно выше, чем они продавались ранее.

Устав от большого количества вопросов, Анастасия решила высказаться. Решетова заявила, что коронавирус сводит многих с ума, из-за этого люди «теряют совесть». Что касается наценки, то, по словам модели, все товары, стоящие на полках, продаются дороже, чем закупаются. В этом и состоит смысл заработка.

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«Я в первую очередь предприниматель, и у меня бизнес, который важен по двум причинам: возможность дарить людям красоту и возможность зарабатывать. Время сейчас такое, что антисептики в дефиците. Если не хотите — не берите, вас же никто не заставляет», — отчеканила она.

Ранее другие звезды решили обеспечить своих фолловеров необходимыми вещами для защиты от вирусов. Little Big и Кети Топурия выпустили для людей именные маски с забавными принтами черного цвета.