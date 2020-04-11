«Все подушки малы»: 57-летняя Елена Валюшкина приоделась в одеяло ради карантинного челленджа

57-летняя актриса Елена Валюшкина присоединилась к карантинному челленджу. Вместо привычной подушки знаменитость примерила на себя одеяло, а чтобы оно не мешало чувствовать себя королевой, закрепила его на себе наволочкой.

В условиях коронавируса флешмоб #pillowchallenge набирает все большие обороты. Его суть заключается в том, чтобы почувствовать себя принцессой в четырех стенах. Чаще всего в качестве «нарядного платья» звезды используют подушку, а образ дополняют ремнем и красивой обувью. Так, своими образами уже похвастались Ксения Бородина, Айза Анохина, Ольга Орлова, Нюша, Мария Погребняк и другие.

Валюшкина, которая также захотела «выбраться на бал», поделилась своим видением образа.

«Ну, малы мне все подушки в доме! А на бал хочется! Как хорошо, что позитивных, добрых и с чувством юмора у меня в друзьях большинство!» — отметила она.

Фолловеры чувство юмора артистки оценили. Они заявили, что Валюшкину нужно наградить как королеву бала, которая не только представила на суд публики свой образ, но и нашла выход из затруднительной ситуации. Нашлись и те, кто пожелал видеть, как одеяло падает на пол. «Мадам Брошкина должна выглядеть именно так», — сошлись во мнениях они.