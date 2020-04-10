Нюша в джинсах клеш станет новым гостем «Вечернего Урганта»

29-летняя Нюша стала новым гостем Ивана Урганта на одноименной пятничной программе. Исполнительница нарушила карантин и появилась в студии рейтингового шоу впервые с мая 2019 года. Для выхода в свет артистка выбрала свободную джинсовую куртку со вставками более темной джинсы, а также джинсы клеш из 70-х годов.

В пятницу, 10 апреля, артистка обсудит с телеведущим примирение, которое так долго ждали многие поклонники. На днях Нюша вместе с бывшим парнем Егором Кридом выпустила песню Mr. & Mrs. Smith, позже этот трек войдет в альбом Крида. Ургант покажет аудитории откровенные снимки, на которых замужняя Нюша целует Крида в щеку, а самой артистке придется во всеуслышание объясниться за увиденное.

Компанию Нюше в этот пятничный вечер составит Антон Лапенко. Ранее актер дал достаточно откровенное интервью Юрию Дудю. Сейчас Лапенко наиболее известен как интернет-артист: Антон активно снимает ролики в формате VHS.