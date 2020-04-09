«Ребенка накрасила?»: Бородина с дочкой облачились в платья-подушки ради эффектного фото

Телеведущая на карантине присоединилась к популярному флешмобу. Она решила, что вместе с четырехлетней наследницей кадры получатся еще интереснее.

Ксения Бородина в марте отдохнула во Франции. Неделю она наслаждалась приятной компанией мужа Курбана Омарова и подруги Ольги Орловой, катаясь по склонам в Куршевеле. Но потом телеведущей пришлось две недели провести на карантине. Девушка подошла со всей ответственностью к ситуации, поэтому вернулась на работу только в апреле, когда сдала тест на коронавирус. Она, к слову, в четырех стенах не скучает.

Ранее Ксения показала, сколько обновок купила для наследниц Маруси и Теоны. У девочек гардероб пополнился и платьями, и куртками, и пижамами. А 9 апреля телеведущая решила принять участие в флешмобе, который запустили блогеры. Она облачилась в ботфорты на шпильке, а вместо платья использовала подушку с широким поясом. К съемке она приобщила и младшую дочку. Теона в таком же наряде и на каблуках позировала с мамой.

Примечательно, что Бородина поставила ребенка на каблуки и накрасила. У девочки были подведены глаза и выделены губы алой помадой. «На домашке», — подписала она эффектный снимок.

Поклонники неоднозначно отреагировали на креативность телеведущей. Некоторым показалось, что она переборщила. «Зачем ребенка накрасила?», «Ксения, скажите эти платья от Карантино? Где купить?», «Теюше в модельный, хотя бы для развлечения, крутышка!», «Это же ребенок», «Удобно, где упал, там уснул», «Плюшевый лук», «Чему ты дочь учишь?» — стали комментировать пост подписчики.