«У него сердце слабое, они знали это»: Жорин высказался о предавших Фадеева артистах

Звездный адвокат считает, что продюсер вложил в своих подопечных душу, а те поступили с ним по-предательски.

Звездный адвокат Сергей Жорин нелестно высказался об Олеге Майами и Наргиз Закировой. Напомним, в конце октября Максим Фадеев официально объявил о роспуске лейбла MALFA и расторжении контракта со всеми входящими туда артистами. После этого сорвались сразу несколько концертов Наргиз в разных городах. Позже певица неоднократно нелестно высказывалась о сотрудничестве с Фадеевым, провоцируя Максима на ответные грубости. Недавно Закирова начала тесную работу с Виктором Дробышем и призналась – они с музыкальным экспертом понимают друг друга с полуслова.

Сергей Жорин в конфликте Фадеева с Наргиз и Майами вступился за первого. Алене Жигаловой в YouTube-шоу «Алена, блин» юрист объяснил, что артисты, по его мнению, поступили как предатели, распуская сплетни о человеке, который подарил им большие концертные залы и немалые деньги.

больше по теме Фадеев назвал Наргиз главной ошибкой в своей жизни Продюсер также окрестил певицу «главным вруном во всем мире».

«Я с ним часто общаюсь. Максим – очень ранимый и душевный человек, видимо, именно это и дает ему возможность писать музыку. Он болезненно предательство переживает. Плюс у него сердце слабое, и все его артисты знали это, и все равно не выбирают выражения. Я считаю, что это подло», — отрезал он.

Сам Фадеев ранее признавался, что сотрудничество с Наргиз стало его большой ошибкой. На Майами продюсер зла не держит.