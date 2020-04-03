«Мне надоело»: Максим Фадеев устал «нянькаться» с незрелыми артистами

Продюсер признался, что не жалеет об отказе от сотрудничества с рядом именитых артистов.

Продюсер Максим Фадеев устал «нянькаться» с незрелыми артистами. Об этом музыкальный эксперт рассказал Алене Жигаловой в прямом эфире передачи «Алена, блин».

Напомним, не так давно Фадеев распустил музыкальный лейбл MALFA и расторг контракты с многими именитыми и достаточно востребованными артистами. После этого Максим решился на полный «апгрейд» и объявил о желании перезапустить группу «Серебро», а затем и отобрать у Натальи Ионовой псевдоним «Глюкоза».

Журналистке Максим рассказал, что во время самоизоляции пока не занимается поиском новых перспективных и успешных людей, а решил уделить время себе – чтению книг, самосовершенствованию физической формы, а также написанию нового альбома, который он откладывал много лет. Фадеев подметил: сейчас он наслаждается тишиной и молчащим телефоном. Будучи основателем лейбла, он вынужден был решать практически все проблемы своих артистов.

«Я очень жалею о многих шагах, которые совершил. Мне не надо было делать эти бесконечные кастинги. Как хорошо, что я вовремя эту историю закрыл. Сейчас я бы сидел, мне бы звонили в истерике: «ААА!! ТТТ!!!», я бы садился в машину, куда-то бы ломился, что-то вез. Я всю жизнь за них за всех решал вопросы, «нянькался». Мне надоело! А сейчас я сижу, и мне не звонят. Это странное ощущение. Мне не звонят, меня никто не дергает», — с улыбкой отметил он.

Фадеев припомнил, что, будучи продюсером других звезд, он регулярно находился в состоянии дикой паники. Спать Максиму удавалось по три часа. В какой-то момент он просто не мог стоять на ногах. Спикер пообещал, что обязательно вернется к работе с исполнителями, но будет это не скоро.