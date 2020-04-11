«Хозяйка и главный мастер»: четырехлетняя дочь Николаева устроила дома салон красоты

Певец вернулся домой после лечения в больнице. Его окружили заботой и внимание близкие.

Игорь Николаев недавно провел неделю на лечении в больнице. Сначала у певица взяли анализы на коронавирус, но диагноз не подтвердился. У артиста выявилась пневмония. Врачи быстро поставили музыканта на ноги. Несколько дней назад он вернулся домой к близким. Некоторые поклонники сразу заметили, что артист преобразился. Он посвежел и похорошел. Супруга Юлия Проскурякова окружила возлюбленного вниманием, как и маленькая дочка Вероника.

В период самоизоляции многие страдают, так как не могут посещать салоны красоты. Девушки предвкушают, как останутся без наращенных ресниц, а также красивых волос и маникюра. Но похоже, что Николаеву не грозит остаться без роскошной шевелюры. Его четырехлетняя наследница затеяла дома салон красоты.

На новом видео Николаев сидит на ступеньке, а Вероника сначала прыскает его воображаемым лаком для волос, а потом делает укладку.

«Смотри на свои кудрявые волосы в зеркало», — обратилась она к отцу. «Да, здоровы ты сделала»,— ответил ей певец. «Открыл свои двери новый и единственный работающий салон красоты в России! Хозяйка и главный мастер — В. И. Николаева», — шутливо подписал кадры артист.

Поклонники пришли в восторг от трогательного ролика. Многие отметили, что Игорю очень повезло с дочкой-мастерицей. «Игорь, вы в шикарнейшей форме! Слава Богу, здоровы, но даже болезнь пошла на пользу, но чтобы больше никаких болячек!», «Семья лечит, особенно милашки девчушки!», «Мастер что надо у вас, Игорь Юрьевич! Вы просто красавчик! Вероничка такая милашка! Ей, наверно, мама косы плела?» — прокомментировали пост подписчики.