Без усов не узнать: Проскурякова поделилась первыми кадрами с Николаевым после болезни

Молодая супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова недавно воссоединилась с композитором после болезни. Около недели 60-летняя знаменитость пробыла в больничных стенах — медики подозревали у Николаева коронавирус. Позже выяснилось, что Николаев не заразился, семь дней его лечили от пневмонии.

В понедельник, 6 апреля, Игорь вернулся домой к близким. Своей радостью Проскурякова поспешила поделиться с подписчиками и разместила видео с супругом. Внимательные зрители сразу же отметили: Николаев сбрил усы и практически перестал быть похож сам на себя. Некоторые, впрочем, сошлись на мнении, что теперь композитор не выглядит на те 60 лет, которые отмечены у него в паспорте.

«К нам приехал, к нам приехал папа Игорь дорогой», — подписала Юлия счастливые кадры.

Полностью вылечился и коллега Николаева по сцене Лев Лещенко. Народный артист рассказал, что у него болезнь протекала в достаточно легкой форме, благодаря чему он сумел быстро восстановиться и вернуться к привычной жизни.