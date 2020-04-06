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«Гуляем с Вероничкой»: Игорь Николаев поделился фото с дочкой

Ранее СМИ сообщили, что народный артист выписался из клиники на Коммунарке.

«Гуляем с Вероничкой»: Игорь Николаев поделился фото с дочкой
Игорь Николаев. Фото: Global look press.

Игорь Николаев дважды сделал тест на CoViD-19, и в обеих случаях его результат был отрицательным. Однако в клинике на «Коммунарке» все-таки задержался, пролечившись от пневмонии. Как сообщил источник «Комсомольской правды», музыканта уже выписали из больницы.

Тем не менее, народный артист не стал спешить и сообщать своим поклонникам о том, что покинул больничные стены, вместо этого в личном блоге артист выложил фото со своей маленькой дочкой.

«Всего месяц назад… гуляем с Вероничкой после концерта по Кремлю… Ну, ничего, еще погуляем! Не вешаем нос! Верим в лучшее!» — подписал он снимок.

Ранее мы писали о Гогене Солнцеве, который нарушил режим самоизоляции и появился в клинике, чтобы сдать анализы. Шоумен подчеркнул, что он был вынужден так поступить.

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