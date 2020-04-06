«Гуляем с Вероничкой»: Игорь Николаев поделился фото с дочкой

Игорь Николаев дважды сделал тест на CoViD-19, и в обеих случаях его результат был отрицательным. Однако в клинике на «Коммунарке» все-таки задержался, пролечившись от пневмонии. Как сообщил источник «Комсомольской правды», музыканта уже выписали из больницы.
Тем не менее, народный артист не стал спешить и сообщать своим поклонникам о том, что покинул больничные стены, вместо этого в личном блоге артист выложил фото со своей маленькой дочкой.
«Всего месяц назад… гуляем с Вероничкой после концерта по Кремлю… Ну, ничего, еще погуляем! Не вешаем нос! Верим в лучшее!» — подписал он снимок.
Ранее мы писали о Гогене Солнцеве, который нарушил режим самоизоляции и появился в клинике, чтобы сдать анализы. Шоумен подчеркнул, что он был вынужден так поступить.