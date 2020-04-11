«Внимательный»: Плющенко преподнес уставшей от изоляции Рудковской огромный букет

Продюсер Димы Билана очень любит цветы и даже мастерит специальные маски с камелиями.

Евгений Плющенко преподнес любимой супруге Яне Рудковской шикарный букет цветов. Подобным образом прославленный фигурист решил порадовать жену, которая заскучала, будучи на изоляции.

Напомним, что продюсер Димы Билана вот уже более 20 дней практически не выходит на улицу за исключением собственного двора. Примеру Яны последовали все домашние: супруг и младший сын Рудковской Саша. Евгений нашел чудесный способ, чтобы поднять второй половинке настроение.

Снимком букета Яна похвасталась подписчикам в Instagram. В кадре Рудковская обнимает чайные розы руками. Цветы при этом завернуты в замаскированную под старину бумагу.

«Вот такое у меня красивое утро и цветы от мужа», — написала она.

Аудитория Рудковской похвалила Плющенко за чуткость. «Внимательный!», «Красивой женщине — красивые цветы», «Муж у вас просто золото», «Красивый букет для прекрасной Яны», — написали они.