«Завтрак с ландышами»: Рудковская полакомилась домашней стряпней своей мамы

Яна Рудковская успела в конце февраля побывать в Париже на Неделе моды. После этого в связи с пандемией коронавируса продюсеру пришлось две недели на карантине. Не успела она насладиться свободой и блеснуть в новых нарядах, как девушке снова пришлось самоизолироваться дома. Однако жена Евгения Плющенко старается не скучать даже в четырех стенах. Пока ее муж тренирует сына Сашу, она хвастается то гардеробом, то изысканными завтраками.

Очередное утро Яна начала с того, что показала свой завтрак На этот раз вместо каши и макарун светская львица съела домашние блинки и пончики. Она достала серебряную посуду, чтобы красиво поесть, а в вазе у нее красовались весенние цветы.

«Ну что, доброе утро и завтрак с ландышами. Сегодня у меня блинчики и пончики, готовила моя мама, врать не буду, а вот сервировала — я, серебро и посуда из старых запасов — листаем ленту», — похвасталась блондинка.

Многие поклонники были восхищены сервировкой стола. Также они порадовались за Рудковскую, которую вкусностями балует мама. «Яна, вы просто огонь. Ландыши мои любимые цветы», «Какая посуда! А блинчики и пончики от мамы, всегда самые вкусные в мире», «Вот тебя надо посадить на гречку», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, продюсер призналась, что планирует изменить свое питание на время самоизоляции.

«Гречка — моя любимая крупа, я планирую со среды на недельку на нее сесть. Не переживайте, добровольно, а не принудительно, а завтра у меня только кефирный день. А вот вам желаю пончиков и блинчиков! Не поленитесь — сделайте», — ответила Яна одному из злопыхателей.