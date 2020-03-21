Колбаса и лечо: Плющенко прячет еду от жены в холодильнике сына

Евгений Плющенко прячет свою еду от жены в холодильнике сына. Такое открытие сделала Яна Рудковская во время своего интервью для спортивного YouTube-канала. Продюсер поведала, что сама, поскольку ей нужно беречь фигуру, старается питаться максимально сбалансировано. Правильный подход к еде позволяет Рудковской держать себя в тонусе и надевать самые дорогие наряды.

Супруг же знаменитости, 37-летней олимпийский чемпион Евгений Плющенко, о кашах и других полезностях слышать не хочет, хоть и тщательно это скрывает. Так, в холодильнике семилетнего Саши Яна внезапно обнаружила целый склад запрещенных вкусностей: за баночкой йогурта прятался целый батон колбасы, початая банка с лечо и жирные салатики.

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«Это вся запрещенка моего мужа. Все самое вкусное! Он еще соусы всякие неправильные очень любит. Но и творог тоже ест. Саше же по душе йогурты, их мы всегда закупаем много», — с улыбкой рассказала она.

Имеется грешок и у самой Рудковской. Так, Яна активно набивает морозильные камеры мороженым. Вечерами вместе с детьми многодетная мать открывает очередную пачку, а затем она коллективными усилиями достаточно быстро поглощается.