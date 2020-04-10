Шиканули: Собчак и Богомолов распили на двоих бутылку вина за 99 тысяч рублей

Ксения Собчак и Константин Богомолов удивили многих своих поклонников распив на двоих бутылку вина за 99 тысяч рублей. Как и многие другие знаменитости, телеведущая и режиссер стараются соблюдать карантин в условиях пандемии коронавируса. Чтобы не загрустить окончательно, Собчак решила отметить с супругом иудейский праздник Песах (Еврейскую пасху). Ксения богато накрыла стол овощами и мучными изделиями, а также откупорила бутылку вина.

«Ну что, любимый, ты готов делать урхац? У нас есть отличное кошерное израильское вино. Скромно, но со вкусом», — обратилась она к своей второй половинке.

Позже выяснилось, что скромный напиток на самом деле стоит почти 100 тысяч рублей. «Комсомольской правде» знатоки винного дела рассказали, что речь идет о французском Шато Мутон Ротшильд 2011 года. В элитных алкогольных магазинах подобный товар можно приобрести за 99 тысяч 121 рубль. В самом магазине рассказывают, что вино совмещает в себе сразу несколько граней: цветочную, шоколадную и ванильную. Напиток отлично подходит под мясо и сырные блюда.

Подписчики же Собчак обратили внимание не только на вино, но и на растерянного Богомолова. В комментариях они заявили, что до брака с Ксенией режиссер и столов-то таких богатых наверняка не видел.