«Случилась истерика»: Собчак извинилась за то, что они с Гудковым похоронили Гафта

Накануне в Сети вышел очередной выпуск ютуб-шоу Ксении Собчак с комиком Александром Гудковым. В момент обсуждения границ юмора Гудок признался, что похороны для него – это повод для шуток. И в момент объяснения своей позиции, что черный юмор имеет право существовать, комик упомянул имя Валентина Гафта, как человека, ушедшего на тот свет. Спустя сутки Собчак поспешила оправдаться:

«Вчера у меня случилась истерика смеха. Вечером позвонил Ваня Ургант с гневным вопросом: «Зачем вы похоронили Гафта и еще попытались взять меня в сообщники?» — написала в «Инстаграме» Собчак. И обратилась к 84-летнему актеру и режиссеру Гафту: «Валентин Иосифович! Спасибо, что живой! И прости нас, идиотов!»

Это не все нелепости, которые случились в выпуске «Осторожно, Собчак». Гость Ксении Анатольевны неудачно пошутил в ее адрес, сравнив ее с проституткой. Журналистка чуть ли не со слезами спросила Гудкова, зачем он так с ней обошелся.