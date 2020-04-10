«Любите хороших мужчин»: Миро посочувствовала Муцениеце после нового витка скандала

Эксцентричная блогер Лена Миро посочувствовала пострадавшей от кулаков Павла Прилучного Агате Муцениеце. Напомним, 10 апреля актриса вышла на связь с поклонниками с личной страницы мамы в соцсетях и рассказала, что действующий муж избил ее, напугал детей и в целом вел себя агрессивно. Из-за коронавируса развестись с Прилучным Муцениеце не может. Агата призналась – единственное оружие, которое ей пока доступно, это публичность.

Лена Миро, которая ранее уже советовала Муцениеце развестись, внезапно посочувствовала Агате. Позже блогер заявила, что проблемой знаменитости стали неправильные установки – как и многие другие женщины, актриса поставила «во главу угла» своего супруга. Правильным же приоритетом, по мнению Миро, является любимое дело и карьера.

«Главное в жизни женщины — это она сама и ее дети. Есть рядом хороший мужик — прекрасно. Нет? Тоже хорошо, потому как дети здоровы, дело любимое есть, родители, надеюсь, живы. Что еще надо? Любите мужчин, но только хороших. И никогда, слышите, никогда, не ставьте мужчину на божничку, каким бы распрекрасным он ни был», — высказалась она.

Миро призвала свою аудиторию и Агату в частности к благоразумию. Она напомнила, что ни при каких обстоятельствах женщина не должна отказываться от любимого дела, какими бы сильными у нее не были чувства к выбранному мужчине.