«Надеюсь, мы переживем эту ночь»: Прилучный выгнал Муцениеце из дома с детьми

Актер Павел Прилучный довел пока еще супругу Агату Муцениеце до истерики. 31-летняя актриса вышла в короткий «прямой эфир» с аккаунта мамы и рассказала, что отец ее детей отобрал у нее телефон и вышвырнул его на улицу. Кроме того, он ударил саму Агату, довел до истерики сына и дочь, а также потребовал, чтобы родственники съехали из его дома.

«Он не в адеквате, я не могу его остановить. Выгоняет нас из дома, говорит: «Уезжайте на фиг», так что, завтра мы едем в свою квартиру», — давясь слезами, рассказала Муцениеце.

Причиной происходящего актриса назвала алкоголь. Она отметила, что Прилучный злоупотребляет спиртными напитками вот уже 10 дней.

«Видимо, токсины закрыли ему мозг. Привет Джигану, как говорится. Надеюсь, мы переживем эту ночь», — высказалась она.

Муцениеце также заявила, что не знает, как противостоять главе семейства в такой ситуации. Единственное оружие, которое у нее есть, — это публичность, поэтому она и решилась рассказать о пережитом. В ближайшие дни знаменитость намерена приобрести новый телефон и попытается восстановить все необходимые контакты.

«Я просто хочу, чтобы вы знали – вот такой человек Павел. Представляете?» — не сдержалась Агата.

Напомним, о разводе актеров стало известно в конце февраля. Сначала и Муцениеце, и Прилучный заявили, что приняли решение расстаться полюбовно, но позже Агата заявила, что любимый муж ею пользовался, мучил ее бесконечными замечаниями, изводил требованиями. Официально расторгнуть отношения Прилучный и Муцениеце не успели из-за коронавируса.