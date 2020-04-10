«Задолбали пиариться»: Самбурская раскритиковала Муцениеце за публичную истерику в Instagram

Актриса отметила, что у многих разведенных женщин есть особенность выносить сор из избы на публику.

Актриса и певица Настасья Самбурская раскритиковала Агату Муцениеце за публичную истерику в Instagram. Напомним, сегодня ночью Агата разместила в аккаунте матери Нонны видеосообщения, в которых рассказала, что ее супруг Павел Прилучный напился и напугал детей. Позже знаменитость добрался и до жены, поднял на нее руку и требовал, чтобы она и все остальные члены семьи уехали из его дома. Апогеем стал сломанный телефон, в котором хранились все контакты Агаты.

Самбурская, за чьими плечами также был один развод, не оценила позиции Муцениеце. Актриса, наиболее известная по сериалу «Универ», отметила, что у популярных женщин появилась «мода выносить сор из избы».

«Как же вы задолбали пиариться на личных отношениях и каждый пердеж выносить на публику. Разводись и иди работать, а то у всех разведенок под одно заточка: вынести на всеобщее обозрение свои страдания и рекламу потом подороже продавать», — написала она в комментариях к посту.

Поиронизировала Самбурская и над тем, что сама в свое время не стала зарабатывать на семейной трагедии. Шансонье заявила, что была «дурой», раз не стала выносить подробности своего расставания с Кириллом Дыцевичем на всеобщее обозрение.