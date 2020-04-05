«Я разрешила ему себя так вести»: Муцениеце намекнула на абьюз со стороны Прилучного

Актриса призналась, что до сих пор считает себя виноватой.

В своем новом шоу «Честный развод» популярная актриса и телеведущая Агата Муцениеце в беседе с Ритой Дакотой проговорилась, что испытывала прессинг в отношениях с бывшим супругом Павлом Прилучным.

«Дожила до того, что надевала короткие шорты, а на улице +40. И думала: он же начнет мне писать: «Нахрена ты надела такие короткие шорты? Для кого?». Представь, я стала бояться», — рассказала Муцениеце.

«Это не нормально!» — ответила Дакота. Агата призналась, что, анализируя отношения с мужем за все почти 9 лет брака, сама довела ситуацию до кризиса:

«Я разрешила ему себя так вести. А в чем ошибка? Вот он раз накосячил – я простила, два накосячил», — задумалась артистка.

Причем, по словам звезды, она пришла к выводу, что в семейном разладе виновата только сама. Но сейчас она понемногу начала приходить в себя и отмечает: «Чем дальше я от этого отхожу, тем больше я понимаю, что это не я виновата».

Напомним, о своем разводе пара Прилучного и Муцениеце объявила в конце этой зимы. Супруги опубликовали в Инстаграме одинаковые заявления о том, что расстались.