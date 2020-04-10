«Тяжелее всего сейчас не музыкантам»: Алексей Кортнев рассказал о новом клипе

Группа «Несчастный случай» записала клип под названием «Мир во время чумы».

Эпидемия коронавируса сильно ударила как по простым жителям России, так и по звездам шоу-бизнеса и артистам. Однако сдаваться не следует. Например, участники музыкального коллектива «Несчастный случай» записали клип под названием «Мир во время чумы».

При этом каждый из них находился в самоизоляции у себя дома. Издание Sobesednik задало несколько вопросов лидеру группы Алексею Кортневу.

По словам артиста, изначально планировалось записать какую-нибудь веселую и легкую песню о коронавирусе, но когда эпидемия добралась до России, время веселья прошло и текст был переписан.

С созданием клипа в самоизоляции тоже было непросто: Кортнев сочинил песню на даче, после записал мелодию на гитаре и разослал участникам группы. Далее была запись с помощью компьютера, которую отправили звукорежиссеру.

Примерно те же действия совершили и остальные члены группы «Несчастный случай», а после все это объединили в песню и клип.

По словам Кортнева, хотя музыкантам сейчас тоже тяжело, но совсем не так, как больницам и благотворительным фондам.

Я считаю, что тяжелее всего сейчас не музыкантам. Больным в больницах тяжело. Благотворительным фондам очень тяжело, потому что они потеряли поддержку на 70-80 процентов. А музыканты… Перебьемся как-нибудь.