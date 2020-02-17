Ошибочка вышла: Алексей Кортнев считает, что Шерегеш находится в Алтайском крае

Звезда «Несчастного случая» предпочитает активный отдых, но в географии не силен.

Известный музыкант, солист группы «Несчастный случай» в интервью РИА Новости рассказал про свой досуг. В частности, знаменитый артист признался, что не любит пляжный отпуск и всегда старается выбраться в горы. Как правило, это Альпы, подчеркивает звезда. Однако, добавляет он, и в России тоже есть хорошие горнолыжные курорты.

«На мой взгляд, самый симпатичный — Шерегеш в Алтайском крае. Там правильное планирование подъемников и трасс, достаточно снега» — приводятся слова артиста на сайте.

Однако, фактически знаменитый Шерегеш располагается не на Алтае, а на Кузбассе, в Кемеровской области. Причем, от Алтайского края его отделяет почти 300 километров. Горы, в которых действует популярный кемеровский курорт, называются Горная Шория и лишь условно их можно отнести к системе Алтайских гор.