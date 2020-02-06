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«Организм постарел»: Кортнев объяснил, почему Зарипова не рожает ему еще одного ребенка

У музыканта и лидера группы «Несчастный случай» пятеро детей от разных жен.

«Организм постарел»: Кортнев объяснил, почему Зарипова не рожает ему еще одного ребенка
Кортнев рассказал, почему у них с женой только трое общих детей/http://globallookpress.com/

Музыкант и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, почему супруга, известная гимнастка Амина Зарипова, не рожает ему еще одного ребенка. У звезды от спортсменки трое детей — двое сыновей и дочь. Также у него еще двое сыновей от предыдущих отношений.

«Может быть, мы бы и хотели с Аминой еще одного ребенка, но просто не получается. Организм постарел», — заявил Алексей Кортнев.

Как отметил музыкант, с Аминой они уже почти двадцать лет в счастливом браке. «Конечно, у женщин с годами падает ко мне интерес. Ну, какой из меня сейчас уже герой-любовник?» — пошутил 53-летний Кортнев.

Как он отметил, свободное время с женой и детьми они проводят на даче в Подмосковье. Она находится всего в семнадцати километрах от Москвы. Также певец очень сильно увлечен гольфом. Он участвует в различных турнирах по этому виду спорта.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алексей КортневАмина ЗариповаНовости google
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«Организм постарел»: Кортнев объяснил, почему Зарипова не рожает ему еще одного ребенка
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