«Хочется еще пацана»: Лобода задумалась о рождении третьего ребенка

37-летняя певица Светлана Лобода не против стать матерью в третий раз. Сейчас одна из самых востребованных артисток России воспитывает двух девчонок — девятилетнюю Еву и годовалую Тильду. Последнюю, к слову, Светлана почти никогда не показывает подписчикам. Журналистам она объясняет: подобная скрытность направлена на то, чтобы защитить ребенка от чужого энергетического воздействия.

К слову, в четверг, 9 апреля, Ева отмечает девятилетие. В этот важный для себя и дочери день Светлана задумалась о рождении третьего ребенка. В «прямом эфире» для канала Super Лобода рассказала, что была бы не прочь стать мамой мальчика.

«Конечно, хочется еще парня, пацана. Может, даже не одного. Я не исключаю, что нарожаю еще деток. Я считаю, что это лучшее, что остается после нас», — емко высказалась она.

Коронавирус внес коррективы в расписание большинства звезд. Так, Светлана, как и многие примерные мамы, старается посвящать свое время детям. Певица акцентировала внимание — сейчас она видит во взгляде своих девочек искреннее счастье, ведь еще недавно их мама не могла себе позволить постоянно находиться рядом с ними.