«Как она на вас похожа»: Лобода поделилась нежными фото с подросшей дочкой Тильдой

Светлана Лобода не так давно отдохнула с семьей в Мексике. Несколько недель певица нежилась на солнце, но иногда отлучалась, чтобы выступить для поклонников, и снова возвращалась на курорт. Как известно, артистка воспитывает дочь Евангелину от бывшего возлюбленного Андрея Царя и еще одну девочку Тильду, имя отца которой скрывает от общественности. Старшей скоро исполнится девять лет, а младшей — два года.

В связи с пандемией коронавируса Лобода, как и многие другие артисты, вынуждена была отказаться от выступлений и самоизолироваться. Последние несколько дней певица наслаждалась спокойствием и тишиной. Она решила устроить домашнюю фотосессию с детьми, показав, как она счастлива.

На снимке Светлана позирует со старшей наследницей, которая закрывает лицо сестре рукой. До сих пор звезда предпочитает прятать лицо крохи. При этом Тильда была с мягким ободком на голове и в футболке с черешней.

«В несвободном перемещении, в отсутствии концертов, съемок, бешеном ритме есть большие преимущества. Ты, наконец, принадлежишь только своим детям и своей семье. Ты — дома, а значит в полной безопасности», — написала артистка.

Многие поклонники пришли в восторг от нежных и таких редких кадров. Они отметили, что Лобода — прекрасная мама. Однако некоторым не понравилось, что ребенку закрыли лицо рукой.

«Лучше уже смайликом, а не рукой закрывать», «Даже если не видно лица Тильды, она все равно красивая», «Ева такая взрослая стала», «Очень похожи на вас», «Как она на вас похожа! Красивые», «Милашки», — прокомментировали пост подписчики.