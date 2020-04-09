«Мое счастье»: Лобода снялась в нежной фотосессии с подросшей дочкой Евой

Светлана Лобода много путешествует, но это не мешает ей воспитывать двоих детей. От бывшего гражданского мужа у нее подрастает дочь Ева. А два года назад певица родила еще одну девочку Тильду. Отца младшей наследницы она до сих пор скрывает. Однако ходят слухи, что им является немецкий вокалист Тилль Линдеманн. Когда артистку спрашивают об отношениях с музыкантом, то она предпочитает молчать, ссылаясь на заключенный договор.

9 апреля Лобода поделилась снимками из новой фотосессии со старшей дочкой. На первом фото они позируют в халатах и с банным полотенцем на голове. Певица встала на колени, чтобы поцеловать малышку. На другом снимке она запечатлена в постели на белоснежных простынях. Ко всему прочему, Лобода поделилась аудиозаписью, на которой Ева говорит ей, как сильно ее ждет и любит. Так, певица решила поздравить наследницу с днем рождения.

«Моя любовь, мое счастье, моя жизнь тебе сегодня 9! Будь здорова, моя девочка! Пусть Бог тебя оберегает», — написала звезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие умилились нежными фото. «Боже, как это трогательно», «Как дети счастливы, что видят и находится с мамой!», «Какое счастье слышать. Как жаль, что они так быстро растут», «Мамино счастье», «Сколько нежности», «Такая она трогательная и очень разумная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Ева часто сопровождает на гастролях маму. Она любит читать книги, но также занимается спортом и вокалом. Пока Лобода не исключает, что ее наследница захочет пойти по ее стопам.