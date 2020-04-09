«Слова излишни»: 7-летняя дочь Жулина вышла на первую прогулку с маленькой сестрой

7-летняя дочь спортивного тренера Александра Жулина и фигуристки Натальи Михайловой впервые вышла на прогулку с маленькой сестрой. Напомним, второй ребенок в знаменитой семье появился шесть дней назад. Счастливый отец незамедлительно посвятил любимой супруге пост с благодарностью в Instagram, в котором трогательно признался спортсменке в любви.

Не прошло и недели, как Наталью с малышкой выписали из роддома. На днях семилетняя Катя на правах старшей сестры взяла над новым членом семьи шефство и отправилась с ребенком на прогулку. Жулин обнародовал трогательное фото, на котором девочка заботливо катит розовую коляску по живописному парку.

«Когда слова излишни», — подписал душевно кадр Александр.

В свою очередь Наталья призналась – новорожденная девочка принесла в их с Жулиным дом еще большее счастье. Правда, имя дочери звездная пара раскрывать отказывается, несмотря на многочисленные вопросы от подписчиков.