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«Самому не верится»: бывший супруг Навки стал отцом в третий раз

У тренера Александра Жулина родилась дочь.

«Самому не верится»: бывший супруг Навки стал отцом в третий раз
Фигурист, тренер Александр Жулин. Фото: КП/Вороной Руслан

Бывший супруг олимпийской чемпионки Татьяны Навки Александр Жулин стал отцом в третий раз. Радостным событием тренер поспешил поделиться на личной странице в Instagram. С фигуристкой Натальей Михайловой Жулин заключил брак в августе 2018 года после восьми лет совместной жизни. Позже у спортсменки и тренера на свет родилась дочь Екатерина. 3 апреля семья пополнилась вновь.

Подписчикам Жулин рассказал, что стал многодетным отцом. Наталья родила специалисту дочь.

«Вот я и папа в третий раз! Самому не верится! Спасибо моему солнышку Наташеньке за сказочную девочку. Люблю тебя, моя родная», — написал он и приложил снимок супруги на последнем месяце беременности.

Сама Наталья в личном профиле пообещала, что и она, и ее муж сделают все возможное, чтобы новорожденная девочка была самой счастливой.

«Ангела-хранителя тебе, роднулька, на всю-всю жизнь. А мы, мы всегда рядом», — резюмировала она.

Отметим, что сама Навка бывшего мужа с пополнением пока не поздравила. Сразу после расставания Александр Жулин рассказывал, что тяжело переживал разрыв отношений с фигуристкой. Тренер подмечал тогда, что ему было просто необходимо поделиться с общественностью своей болью.

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