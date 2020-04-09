«Лежал в тяжелейшем состоянии»: Пригожин вспомнил, как врачи из Екатеринбурга спасли ему жизнь

Продюсер Иосиф Пригожин вспомнил, как врачи из Екатеринбурга спасли ему жизнь. 51-летний эксперт отметил, что во время распространения свиного гриппа умудрился где-то подхватить заразу и загремел в областную больницу на Урале.

«Это было 9 лет назад. Я лежал в тяжелейшем состоянии, мне тогда даже жить не хотелось. Я хотел сдохнуть, потому что мне было ТАК тяжело! Ребята меня спасли, я им благодарен просто по гроб жизни», — эмоционально рассказал Пригожин в эфире YouTube-шоу «Алена, блин».

Иосиф отметил: только те врачи, которые лечат людей по призванию, должны быть отмечены по достоинству финансово. Как только для медика человек становится клиентом, а не пациентом — речи о профессионализме уже нет.

«У нас так много достойных врачей в областях! В Новосибирске, в других городах. Они по-настоящему достойны своей профессии. Это люди, уважающие свою страну и людей», — завершил свою мысль он.