60 миллионов за 10 лет: Пригожин раскрыл сумму уплаченных Валерией налогов

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл сумму уплаченных Валерией налогов. Напомним, не так давно артистка совместно с платформой Okko организовала для находящихся на карантине зрителей онлайн-концерт. Тогда злопыхатели заявили, что певица якобы получила за него три миллиона рублей.

Супруг Валерии, Иосиф Пригожин, поспешил назвать обнародованные данные ложью. «Комсомольской правде» он пояснил, что далеко не все деньги, которые получает исполнитель, он оставляет себе. Так, Валерия лично обеспечивает доходом свою музыкальную команду из 16 человек. Помимо прочего, немалых финансовых вливаний требует продвижение песен, съемка клипов, макияж и одежда, сценическое оборудование. Примечательно, что только за прошлый год Пригожин и Валерия на двоих заплатили 13 миллионов рублей налогов, и это далеко не предел.

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«При этом мы живем в квартире, у нас нет загородного дома на Рублевке. Да, есть дача в Швейцарии, но она стоит как на Рублевке сарай. Мы не купаемся в роскоши», — уверил он.

В качестве доказательства своих слов Пригожин привел последние цифры налоговых выплат. Так, за первый квартал 2020 года сумма составила более 4 миллионов, за 2019 год – более 12 миллионов, а за 10 лет – почти 67 миллионов.

«Неужели людям этого мало?» — удивился Пригожин и припомнил также, что Валерия нередко дает благотворительные концерты.