«Будь он проклят, этот вирус»: Пригожин эмоционально высказался об эпидемии

После третьего выступления Владимира Путина по ситуации с коронавирусом портал Teleprogramma.pro спросил у звезд об их нынешних эмоциях. Известный продюсер Иосиф Пригожин посоветовал россиянам не терять человечность, но сам он довольно эмоционально рассуждает о неожиданно свалившейся на людей напасти.

«Будь он проклят, этот вирус и тот, кто его придумал. Мы все находимся в одинаковом положении. Понятно, что сытый голодному не товарищ, но у каждого свои сложности в жизни», — сказал супруг певицы Валерии, намекая, что и его быт трещит по швам в условиях всеобщего карантина.

Мужчина поделился, что в сложные времена в его семье вспоминают бабушку Валерии, которая прожила 101 год и повидала множество всяких кризисов: революцию, войну, развал Союза. Пожилая женщина всегда говорила, что дорогие наряды и бриллианты не важны. Главное, чтобы у человека всегда была возможность поесть и накормить своих близких.

В конце разговора Пригожин отметил, что россияне — сильный и позитивный народ. Если они не будут накручивать цены в магазинах, то обязательно выживут.