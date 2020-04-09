«Лживая, лицемерная женщина»: Пригожин предложил отправить Гордон в Чечню

Продюсер, который тесно дружит с Сергеем Жориным, заявил, что многие слова знаменитой юристки – вранье, за которое надо отвечать.

Продюсер Иосиф Пригожин прошелся по оскорбившей его и его супругу Валерию Кате Гордон. В гостях у Алены Жигаловой музыкальный эксперт рассказал, недавнее интервью знаменитой юристки его возмутило. Пригожин припомнил, что он вырос в Махачкале – городе, в котором оскорблять других людей не принято.

«Я не знаю этого человека. И моя семья ее не знает. Кто она вообще? Все, что она делает, является провокацией во имя пиара, во имя скандала. Я считаю ее непорядочным человеком. Все ее поступки носят аморальный характер. Я родился в еврейской семье, у нас так не принято», — заявил он.

Подметил также Пригожин, что его искренне задевают высказывания Гордон в адрес Жорина.

«Я абсолютно убежден, что Жорин никогда не посмел бы поднять руку на даму. Для меня Гордон – лживая, лицемерная женщина, вот и все. То, как она поступает по отношению к людям – это не нормально. Она пытается быть жертвой. Она не жертва. Это мы ее жертвы. Вы посмотрите на нее, как ее можно побить? Она сама кого хочешь побьет», — поделился соображениями о происходящем он.

Пригожин предложил отправить Гордон в Чечню или Дагестан. Продюсер уверен – там Екатерине «закроют рот». Иосиф уверен – главная проблема юристки в том, что ее плохо воспитали родители.