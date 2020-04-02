«Седокова попала под каток Гордон»: Жорин обвинил экс-жену в разрушенных отношениях с певицей

Сергей Жорин обвинил бывшую супругу Катю Гордон в том, что та разрушила их отношения с певицей Анной Седоковой. В YouTube-шоу «Алена, блин» знаменитый адвокат ответил на многочисленные обвинения бывшей супруги. Жорин заявил, что слова Екатерины о многочисленных изменах – ложь. Адвокат уверен – его супруга так делает достаточно часто, заворачивая 10 % правды в 90% лжи. Помимо прочего Сергей обвинил экс-жену в том, что та разрушила их отношения с Седоковой распространяемой о певице грязью.

«Я никогда не изменяю. Стараюсь всегда относиться к людям так, как они относятся ко мне. Не хочу, чтобы мне делали также. С Седоковой мы дружили ровно до того момента, пока Гордон не стала ее «фигачить». Катя стала врать на всю страну. Я тогда сказал: «Аня, нам надо перестать общаться», потому что мне было стыдно перед ней. Об Гордон испачкаешься, а потом невозможно отмыться», — описал он свой взгляд на вещи.

Жорин припомнил, что с Седоковой за всю жизнь виделся всего два или три раза. Сейчас, по иронии судьбы, адвокат и певица видятся чаще, потому что живут в одном доме. Юрист признался – ей очень стыдно перед Анной за все озвученное.

«Седокова просто попала под каток Гордон, который никак не угомонится. А еще, мы с ней, с Седоковой то есть, пару раз в кино сходили. Может, Катя несколько раз нашу переписку увидела, и с тех пор ее версия измены активно эволюционирует», — подвел черту он.