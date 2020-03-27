«Сделать что-то без боли»: Гордон посвятила Жорину песню

Сама юрист призналась, что трек был написан еще во время отношений со звездным адвокатом.

Катя Гордон посвятила бывшему супругу Сергею Жорину песню. Порталу Teleprogramma.pro юрист рассказала, что трек «Свободное падение» был написан ею еще тогда, когда влюбленные пытались спасти отношения. Подобный ход стал со стороны Гордон неожиданным шагом для ее поклонников, ведь многие были уверены, что чувств между ней и Сергеем больше нет. Публике Гордон открылась с другой стороны, ведь многие знают ее как целеустремленного и твердого человека, который всегда добивается желаемого.

«Текст к этой песне написан уже давно, еще в то время, когда мы с Сергеем были вместе. Я помню, что мне хотелось куда-то выплескивать эмоции, которые копятся во время наших ссор. Так и появились стихи на трек «Свободное падение». Но сама песня была создана совсем недавно. Я хотела сделать что-то легкое, без грусти и боли, но при этом с глубоким смыслом. Думаю, у меня это получилось», — отметила она.

Гордон уверена – ее песня обязательно затронет души тех слушателей, которые так же, как и она, столкнулись с расставанием. Главная же мысль трека в том, что любые чувства, даже самую настоящую любовь можно потерять так же легко, как ты ее и обрел.