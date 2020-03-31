«Нет слов, одни эмоции»: Лобода вслед за Брежневой похвасталась эффектным декольте

В недавнем интервью возлюбленная Константина Меладзе призналась, что в юности комплексовала из-за фигуры точно так же, как и ее сверстники.

Исполнительница Светлана Лобода на личной страничке в Instagram поделилась с подписчиками свежим селфи, сделав акцент на линии декольте. Экс-солистка группы «ВИА Гры» вслед за возлюбленной музыкального продюсера Константина Меладзе подчеркнула одно из своих главных достоинств. Поклонники артистки не оставили без внимания портретный снимок поп-исполнительницы.

«Вы безумно красивая женщина», «Нереально естественно и круто», «Нет слов, одни эмоции… Невероятная», «Очень красивая! Как всегда! Эталон», «Какая же вы красивая», «Отлично выглядите», — такие комментарии появились под свежим снимком Лободы.

В недавнем интервью Брежнева призналась, что в юности комплексовала из-за фигуры точно так же, как и ее сверстники. По словам артистки, идеальных людей не существует. При этом поп-исполнительница понимает, как важен момент саморазвития, проведения кропотливой работы над собственными комплексами.

«Моя работа над собой началась с тела… Часто ловила себя на мысли: другие красивее», — отметила певица в беседе с cosmo.ru.

По словам Веры, будучи уже взрослой девушкой, она помнила о своих юношеских переживаниях. Правда, сейчас поп-исполнительница довольна собственной внешностью и абсолютно не волнуется из-за возможных возрастных изменений кожи.