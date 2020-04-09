«Спасибо врачам»: Николаев взволновал подписчиков снимком в инвалидной коляске

Игорь Николаев прошел лечение в клинике на Коммунарке. Артист переболел пневмонией, а вот тест на коронавирус дал отрицательный результат. Тем не менее, легким пребывание музыканта в больнице не назовешь – болезнь дала о себе знать.

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Работу медиков любимец публики оценил на высшем уровне. Вскоре по возвращении домой он опубликовал в личном блоге благодарственный пост в их адрес.

«Огромное спасибо моим врачам. Валерию Самойленко, Малику Мустафаеву, Алексею Зеленскому, а также дежурным врачам, медсестрам, службам доставки еды и уборки палаты, всему коллективу больницы в Коммунарке, кто свою 24-х часовую смену работает, не снимая защитных костюмов, очков и масок весь день и бессонную ночь! Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации – не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно!» — написал в Instagram Николаев.

Фото певца в инвалидной коляске взволновало многих подписчиков звезды.

«Берегите себя!», «Вы нам нужны!», «А почему в инвалидной коляске?», «Что случилось?», «Слава Богу, что все обошлось!» — наперебой пишут в комментариях фолловеры.

Кстати, на снимке артист предстает в маске, которая скрывает его нынешний образ. Ранее мы писали, что музыкант сбрил знакомые всем усы, а его супруга показала, как он выглядит сейчас.