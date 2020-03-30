«Спасибо всем, кто верил!»: Игорь Николаев огласил результаты теста на коронавирус

Композитор Игорь Николаев огласил результаты теста на коронавирус. К радости музыканта и его поклонников, он оказался отрицательным.

«COVID-19 отрицательно! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее!» — написал он в личном блоге.

Свои слова музыкант сопроводил фотографией с результатом теста. На документе Николаев от радости нарисовал веселый смайл.

Напомним, музыканта доставили в больницу на Коммунарку с подозрением на коронавирус. Известно, что ранее народный артист общался со Львом Лещенко. К сожалению, у именитого певца заболевание было официально подтверждено. Любимец публики заболел после гастрольного тура по Америке и Канаде.