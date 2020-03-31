Контактировавшая с Лещенко Кудрявцева озвучила результаты теста на коронавирус

Несколько дней телеведущая находилась в самоизоляции, чтобы быть спокойной за дочь и супруга.

Контактировавшая со Львом Лещенко Лера Кудрявцева озвучила результаты своего теста на коронавирус. Напомним, телеведущая, как и многие другие звезды, принимала участие в праздновании дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы. Появился на торжестве и Лещенко, который не так давно вернулся из Америки, а спустя пару дней был доставлен в Коммунарку с жалобами на плохое самочувствие. Позже поспешили сдать анализы Лариса Рубальская, Владимир Винокур, Аркадий Укупник, Геннадий Хазанов. Все они оказались отрицательными.

Ведущая «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева также получила результаты исследования. Журналу «СтарХит» она рассказала, что тест показал – она не заразилась, а значит, на полном основании может прекратить изоляцию и вернуться к дочери и любимому супругу.

больше по теме Лера Кудрявцева отправила дочь и мужа за город после теста на коронавирус Телеведущая отметила, что супруг хоккеист Игорь Макаров справится с ребенком без нее.

«У меня все хорошо. Медики сразу предупредили, что если в течение трех дней мне никто не позвонит, значит, результат теста отрицательный. Я спокойна», — высказалась она.

На поправку, как стало известно во вторник, 31 марта, пошел и Лев Лещенко. 78-летний исполнитель активно лечится и рассчитывает в скором времени покинуть стены медицинского учреждения. Тест супруги артиста Ирины и вовсе оказался отрицательным.